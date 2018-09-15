Tariş üzüm alım avans fiyatını artırdı

Geçtiğimiz günlerde çekirdeksiz kuru üzüm alım avans fiyatlarını açıklayan Tariş, 7.5, 8, 8.5 ve 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm kaliteleri için brüt avans alım fiyatını artırdı. Salihli'de S.S. 18 Nolu Salihli Üzüm Tarım Satış Kooperatifi 2018 yılı ürünü çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarını 7,5 numara üzüme 7,50 TL, 8 numara üzüme 8,00 TL, 8,5 numara ürüne 8,50 TL, 9 numara üzüme 9,00 TL olarak açıklarken, bu fiyatların 7,5 numara üzüme 8,20 TL, 8 numara üzüme 8,60 TL, 8,5 numara ürüne 8,90 TL, 9 numara üzüme 9,20 TL şeklinde revize edildiğini duyurdu.

Salihli 18 Nolu Üzüm Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Halil Çöygün, fiyatların üreticilere hayırlı olmasını diledi.