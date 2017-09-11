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11 Eylül 2017 11:36

TARİŞ üzüm alımlarına başladı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki S.

TARİŞ üzüm alımlarına başladı

11 Eylül 2017 11:36

S. 18 Nolu Salihli Üzüm Tarım Satış Kooperatifi, 2017-18 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına başladı.


Ege Bölgesi’nin en önemli ihracat ürünlerinden olan çekirdeksiz kuru üzümde hasat sezonu bir taraftan devam ederken, fiyat konusunda suskunluğunu koruyan Salihli TARİŞ, ortaklarından üzüm alımlarına başladı. Üzüm alımlarının başladığı TARİŞ önünde ise uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı.


Üzüm alımlarına başlayan TARİŞ’in önümüzdeki günlerde üzüm fiyatlarını açıklaması bekleniyor. Öte yandan TARİŞ, 2016/17 sezonunda kuru üzümün kilogram bazında, 8 numara üzüme 3,00 TL, 8,5 numara ürüne 3,20 TL, 9 numara üzüme 3,50 TL, 9.5 numara ürüne 3,80 TL ve 10 numara ürüne 4,00 TL olarak fiyat açıklamıştı.




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