Tarla sürerken canından oldu

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi’nde evin bahçesinde çift süren traktör sürücüsü deviren traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi'nde evin bahçesinde çift süren traktör sürücüsü deviren traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Kula'ya bağlı Bebekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 RA 4085 plakalı traktörüyle evin bahçe kısmında bulunan tarlada çift süren Nazlı Çınar (23), traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yola uçtu. Çınar, yola uçan traktörün altında kaldı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ilk yaptıkları incelemede Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni, traktörün altından çıkarılarak Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.