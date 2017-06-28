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28 Haziran 2017 12:27

TARSİM, kiraz üreticisinin durumunu ele aldı

Kiraz üreticilerinin yağmur ve dolu nedeniyle zarar gören ürünlerini sigortadan karşılayamadıkları konusunda dert yanmaları üzerine, konuyla ilgili Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden TARSİM Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, uygulama hakkında detaylı bilgiler verdi.

TARSİM, kiraz üreticisinin durumunu ele aldı

28 Haziran 2017 12:27


Şiddetli yağışlardan zarar gören Salihli’deki kiraz üreticileri, durumu yerinde görmek isteyen Salihli Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine TARSİM sigortasının zararlarını karşılamadığından dert yanmıştı. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel’i ziyaret eden TARSİM Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, 2005 yılından bu yana uygulanan Tarım Sigortaları Kanunu uyarınca yürütülen çalışmaları hakkında detaylı bilgiler sundu.


Türkiye’de devlet destekli tarım sigortası poliçelerinin üretim ve hasar işlemlerinin yapılması, riskin paylaştırılması ve reasürans koruması için kurulan Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) çiftçinin zararını karşılamaya yönelik iyi bir uygulama olduğunu anlatan Çubukçu, geçtiğimiz yıl 37 milyon TL prim toplamalarına karşılık, üreticilere 240 milyon TL’lik hasar ödemesi yaptıklarını kaydetti.




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