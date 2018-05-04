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04 Mayıs 2018 14:37

Tarzan’ın torunları çekirdek topluyor

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, ‘Tarzan’ın Torunları Çekirdek Topluyor’ Projesi kapsamında ilçede bulunan 5 ilkokulda ağaçlandırma çalışması yaptı.

Tarzan’ın torunları çekirdek topluyor

04 Mayıs 2018 14:37


Yunusemre Belediyesi, ‘Tarzan’ın Torunları Çekirdek Topluyor’ Projesi kapsamında Çamlıca, Bağyolu, Akgedik, Seyitli ve Maldan mahallelerinin ilkokullarında MCBÜ öğrencileri ile beraber, farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dikti. İlk olarak Bağyolu İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, MCBÜ öğrencileri ile Bağyolu ilkokulu öğrencileri katıldı. MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aynur Çetinkaya, projeye ilişkin bilgi verdi. Çetinkaya, “Öğrenci arkadaşlarımız sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Tarzan’ın Torunları Çekirdek Topluyor Projesi kapsamında Yunusemre Belediyesi ile beraber iş birliği yaptık. İlçede bulunan 5 ilkokul öğrencileri ile beraber okulların çevrelerini iyi hale getirip yeşillendirmek amacıyla öğrencilerimiz farkındalık oluşturdu.” dedi.



5 mahallede ağaçlandırma çalışması


Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet ise duyarlı öğrencilerin hazırladığı projeye destek olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Ata burada yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin destekleri ile üniversite öğrencilerimize fidan, ulaşım ve ekipman desteğinde bulunduk. Proje kapsamında Çamlıca, Bağyolu, Akgedik, Seyitli ve Maldan mahallelerimizin ilkokullarında fidan dikimi yapılacak” şeklinde konuştu.


Çalışmayla okul çevresi güzel bir görünüme kavuşacak olan Bağyolu İlkokulu Okul Müdürü İsmail Murat Uysal da projede emeği geçenlere teşekkür etti.




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