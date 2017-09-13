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13 Eylül 2017 17:57

Taşcı’dan, Başkan Kayda’ya veda ziyareti

Yaklaşık 3 yıldır Salihli İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanan Mehmet Taşcı, veda ziyaretleri kapsamında Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret ederek vedalaştı.

Taşcı’dan, Başkan Kayda’ya veda ziyareti

13 Eylül 2017 17:57


Ziyarette, Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taşçı, Salihli’de 2014 yılı Temmuz ayından bugüne kadar kamu yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları ile iyi bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve Salihli Belediyesi işbirliğinde toplum yararına yapılan birçok projeye imza attıklarını söyleyerek, desteklerinden dolayı Başkan Kayda’ya teşekkürlerini sundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, “3 yıldır Salihli’mizde görev yapan Emniyet Müdürümüz Mehmet Taşçı ile birlikte uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanan Sayın Mehmet Taşçı’ya çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.


Öte yandan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ayrıca Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban’ı makamında ağırladı. Salihli ve Alaşehir’de yapılan ve yapılacak olan projelerin değerlendirildiği ziyarette, Başkan Karaçoban ile Başkan Kayda görüş alışverişinde bulundu.


Nezaket ziyaretinden dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban’a teşekkür eden Başkan Kayda, belediye çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.




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