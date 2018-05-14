Taşıyıcılarda yeni başkan Kemal Ekici oldu

183 üyesi bulunan SS. 67 Nolu Salihli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 11.Olağan genel kurulunu kooperatif binasında gerçekleştirdi. Divan başkanlığını Bünyamin Kanatoğlu’nun yaptığı kongre de mevcut başkan Veysel Kuşçu aday olmazken, Hidayet Açıkgöz ve Kemal Ekici başkanlık için yarıştı. Kongrede kullanılan oyların 95’ini alan Kemal Ekici, SS. 67 Nolu Salihli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin yeni başkanı seçildi. Diğer aday Açıkgöz ise 80 oy aldı. Kooperatif üyelerinin menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını ifade eden Ekici, kooperatifi ortak akıl ile yöneteceklerini belirtti.

Kemal Ekici Başkanlığı’ndaki SS. 67 Nolu Salihli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu Selahattin Bedenli, Gökhan Uygun, Salim Erkul, Naci Ergün, Ferhat Ay ve Tuncay Gülmez’den oluşurken, denetim kurulu ise Dinçer Çamor, İsmail Açıkgöz ve Hasan Ceylan’dan oluştu.