Tatbikatı gerçek sandılar kan vermek için hastaneye koştular

Tatbikatı gerçek sanan bazı vatandaşlar ise ihtiyaç olacağını düşünerek kan vermek için hastaneye gelirken olayın tatbikat olduğunu öğrenince derin bir nefes aldı.

Sarıgöl Devlet Hastanesi Bahçesinde senaryo gereği hazırlanan tatbikata hastane personeli, doktorlar, Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Tatbikatta görevliler rollerini gerçekmiş gibi yansıtmaları tatbikattan habersiz olan vatandaşların da dikkatini çekti. Ambulansların da katıldığı tatbikatta siren seslerini duyan vatandaşlar olası bir kaza var diyerek kan vermek için hastaneye koşarken, tatbikat olduğunu öğrenen vatandaşlar derin bir nefes aldı. Tatbikat için bir açıklama yapan Sarıgöl Devlet Hastanesi Müdürü Muhammet Uğur Sezgin, "Arkadaşlarımı kutlarım. Olası bir afette hazır olduklarını gösterdiler. Allah böyle bir olayın gerçeğini yaşatmasın" dedi.