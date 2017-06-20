Tavak Mahallesinin tarımı canlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, hizmetleri yerinde görmek amacıyla gittiği Selendi ilçesinde Tavak Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. İlk olarak Cuma namazını vatandaşlarla birlikte kılan Genç, ardından mahalle muhtarlığı toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttükleri projeler ve mahalleye yapılan hizmetler hakkında konuşma gerçekleştirdi. Savaş, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalar ve Büyükşehir Belediyesinin mahalleye kazandırdığı hizmetler burayı canlandırdı. Üretici açısından, hayvan içme suyu göletlerinin tekrar ele alınmasından tutun, yol çalışmalarına kadar tüm çalışmalar buranın kalkınması için yapılan çalışmalar. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e hizmetleri için teşekkür ediyorum. Özellikle yaklaşık 3 bin 500 dekar alanın sulanmasını sağlayacak göletleri Selendi ilçesine kazandırdığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş’ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç söz aldı. Genç sözlerine, Selendi ilçesinde yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin devam edeceğine değinerek başladı. Genç, “Sizlere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün selamlarını getirdim. Bugün burada Selendi ilçemizde bazı hizmetlerimizi yerinde incelemek üzere bulunuyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tavak mahallesinin tarımsal anlamdaki önemi büyük. Bölgede yapılan ve yapımına devam ettiğimiz göletler ile buranın üretimine de katkı sağlamış olduk. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız da mahalledeki sulu tarıma faydası olacak olan göletler ile ilgili sürekli çalışmalar gerçekleştiriyor. Yine burada zeytin fidanı dağıtımı yapıldı. Sera dağıtımlarından çiftçilerimiz çok memnun. Selendi ilçemizde Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları devam edecek” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi sayesinde hizmet gördüklerini belirten mahalle muhtarı Hüseyin Gökmen, “Bu zamana kadar taşıma su ile ürün kaldırıyorduk. Büyükşehir Belediyesi mahallemize 4 kilometre uzaklıkta bir gölet yaptı. Hayvan içme suyu göleti ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu çalışmalar üretimimizi artıracak, ekonomimizi canlandıracak. Bazen bir yere yüz yılda bir lider gelir derler, işte Manisa’ya da Cengiz Ergün geldi. Cengiz Ergün sayesinde en önemli geçim kaynağımız tarım canlandı. Hizmet dediğin böyle olur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e ve Selendi Belediye Başkanımız Nurullah Savaş’a teşekkür ediyorum” dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, konuşmaların ardından, mahalle merkezinde bulunan hayvan içme suyu göletinde de incelemelerde bulundu. Kırsal hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu’ndan bilgiler alan Genç, yapılması gerekenlerin hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini belirtti.

Ziyarette, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Kırsal Hizmetler Şube Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi Selendi Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kara ve vatandaşlar katıldı.