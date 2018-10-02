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Tavuk kümesinde Hint keneviri yetiştirdiler

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerince, bir evin bahçesindeki tavuk kümesinde Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerince, bir evin bahçesindeki tavuk kümesinde Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kümeste uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada bahçe içerisinde tavuk kümesinde etrafı bez ile örtülmüş çiçek saksılarının içerisinde boyları 90 santimetre ile 110 santimetre arasında değişen 4 kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda hint keneviri yetiştirdiği şüphesiyle A.P. (30) isimli şahıs da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere Muradiye Karakol Komutanlığı'na götürüldü. A.P. burada verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve kendisinin içme ihtiyacını karşılamak için ektiğini söylediği öğrenildi.

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