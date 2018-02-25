Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda G. Manisaspor’u 1-0 yendi. Maç sonu yapılan basın açıklamasında değerlendirmede bulunan Eskiseşhirspor Yardımcı Antrenörü Taygun Erdem, "Manisaspor’un daha önceki yaptığımız analizlerinde son iki maçının uzatmalarında gol yediğini biliyoruz, kapanacaklardı. Hemen hemen 20-21 yaş ortalamasıyla oynayan bir ekip. Biraz daha fazla kanatlardan gelmeyi arzu ettik, çok pozisyon da bulduk. Özellikle Bruno ile, Ofoedu ile bunları gole çeviremedik ama arzuladığımız gole yaptığımız değişikliklerle Hasan Ayaroğlu çok güzel bir gol attı. Önümüzde artık yukarı doğru oynayacağımız haftalar başlıyor diye düşünüyorum. Biran önce bu alttaki gerginliği üzerimizden atma gayreti ve çabası içerisindeydik bunu da bugün başardık. Bundan sonra hedefimiz Allah kısmet ederse play-off maçlarına katılmaktır” dedi.