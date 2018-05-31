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31 Mayıs 2018 12:50

Taytan’da iftar bereketi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Taytan Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Taytan’da iftar bereketi

31 Mayıs 2018 12:50

Ramazan ayının tüm güzelliklerinin farklı mahallelerde kurulan iftar sofralarında yaşandığını belirten Başkan Kayda,"Belediyemizin iftar sofrasına gelerek oruçlarını açan tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Göreve geldiğimiz günden beri Ramazan ayının geleneksel kültürünü mahallelerimizde düzenlediğimiz etkinlikler ve iftar sofraları ile yaşatıyoruz. Kurduğumuz iftar sofraları, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendiriyor. Tüm vatandaşlarımızın şimdiden Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum "dedi.


Salihli Belediyesi’nin Taytan Mahallesi’nde düzenlediği iftar yemeği programına, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, Belediye Daire Müdürleri ve personeli ile mahalle sakinleri katıldı.




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