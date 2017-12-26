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26 Aralık 2017 11:04

Taytanlı öğrencilerinden sosyal markete destek

Manisa’nın Salihli ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverler arasında köprü kuran Sosyal Market’e, bir destek de öğrencilerden geldi.

Taytanlı öğrencilerinden sosyal markete destek

26 Aralık 2017 11:04

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Salihli Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Salihli Belediyesi Sosyal Market Evi’ne ziyaret ederek kullanmadıkları giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bağışladı.


Salihli Belediyesi’nin yürüttüğü sosyal yardımlaşma projesine katkı sağlamak istediklerini belirten Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu Öğretmeni Aysun Araz, “Sosyal yardımlaşma projesine bizde destek vermek istedik ve öğrencilerimizle birlikte, gücümüzün yettiği kadarıyla katkıda bulunmak istedik. Bu desteğimiz umuyorum ki faydalı olacaktır. Ülkemizde birçok yardım kuruluşu bu tür yardımlaşma uygulamaları gerçekleştiriyor fakat Salihli Belediyesi’nin buradaki Sosyal Market’inin diğerlerine göre çok daha modernize edildiğini gördük. Çünkü daha düzenli bir işleyiş var. Yardımlar daha doğru tespitler yapılarak gerçekleştiriliyor. Biz de bu durumdan çok memnun olduk. Umarız yardımlar daha geniş kitlelere ulaşılır” diye konuştu. Sosyal marketi gezen öğrenciler market görevlilerine sorular yönelterek marketin faaliyetleri konusunda bilgi aldı. Daha sonra buradaki görevliler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, sosyal sorumluluklarını yerine getirmenin verdiği mutlulukla marketten ayrıldı.




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