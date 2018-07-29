Tecrübeli oyun kurucu yeşil-beyazlı kulüpte

Türkiye Basketbol Ligi yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor 2018-2019 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını da sürdüren eden yeşil-beyazlı ekip, dış transferde başarılı oyun kurucu Fırat Töz ile anlaştı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’ndeki imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan da hazır bulundu. Kendisini 1 yıllığına yeşil-beyazlı kulübe bağlayan imzayı atan Fırat Töz, ”Kendimi çok hazır ve heyecanlı hissediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un bana verdiği bu fırsatı en iyi şekilde kullanmak istiyorum. Antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, da başarılı oyun kurucunun takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, ”Teknik ekibimiz Fırat konusunda daha önceden de planlaması dâhilinde istekliydi. Takımımızın yapısı konusunda kendisi camiadan gerekli bilgileri edinmişti. Kendisi de kulübümüze gelme konusunda istekli davranınca anlaşmamız çok uzun sürmedi. Bu ligde uzun seneler oynamış tecrübeli bir oyuncuyla anlaştık. Bizi hedeflerimize ulaştıracağına inandığımız bir oyuncuyla anlaştık. Bizi hedeflerimize ulaştıracağına inandığımız bir oyuncuyla anlaştık. Umarım kendi kişisel kariyeri için de kulübümüz içinde güzel bir sezon geçirir, hedeflerimize ulaşırız” diye konuştu.