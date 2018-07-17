Tehlikeli yollar güvenli hale geliyor

Demircili vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanan çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yoldaki virajın kalkacağı ve trafiğin daha güvenli bir şekilde akacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci ilçesine bağlı Güveli Mahallesi’nde mezarlık altından geçen tehlikeli virajda düzenleme çalışması başlattı. Çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Demirci Şube Müdür Vekili Kazım Aysan ve Güveli Mahalle Muhtarı Veysel Açık yerinde inceledi. Demircili vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanan çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yoldaki virajın kalkacağı ve trafiğin daha güvenli bir şekilde akacağı belirtildi.

Mahallelerindeki yılların sorununun çözüme kavuştuğunu görmenin sevincini yaşadığını dile getiren Güveli Mahallesi Muhtarı Veysel Açık, tehlikeli virajın tehlike olmaktan çıkacağının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Açık, Demirci’de güzel hizmetlerin hayata geçtiğini söyledi.