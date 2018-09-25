Tek beklentileri sevgi

Kula İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel alt sınıf öğrencileri hazırladıkları 'Tek beklentimiz sevginiz' yazılı pankartla birlikte Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'i ziyaret etti.

Kula İbrahim Özboyacı Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi özel alt sınıf öğrencileri, göreve yeni başlayan Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'i ziyaret etti. İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Özyaman, Müdür Yardımcısı Melek Caner Özdemir ve Özel alt sınıf öğretmenleri Tuğçe Çavlar ile Hatice Nida Danaç eşliğinde Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'i ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapacakları çalışmalar konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ile görüş alışverişinde bulundu. Özel alt sınıf öğretmenleri Tuğçe Çavlar ile Hatice Nida Danaç, yeni eğitim öğretin yılında özel öğrenciler planladıkları sosyal ve kültürel faaliyetler konusunda bilgiler aktarırken, Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'den yeni eğitim yılı projeleri hakkında bilgi aldı.

Özel öğrenciler için yeni eğitim yılında güzel bir faaliyet programı hazırladıklarını dile getiren Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, özel öğrencilerin başarısını artırmak için ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Özel alt sınıf öğrencileri, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'i ziyaret ettikten sonra, Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu da ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Kaymakam Kemal Duru'ya görevinde başarılar dileyen özel alt sınıf öğrencileri, kendilerinin hazırlamış olduğu ‘Tek beklentimiz sevginiz' yazılı pankartı ve el becerilerini Kula Kaymakamı Kemal Duru'ya hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru, özel öğrencilere tek tek teşekkür ederek, yeni eğitim öğretim yılında kendileri için çalışma yapacağının sözünü verdi.