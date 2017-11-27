Teleset Mobilya Akhisarspor, Ankara Demirspor’un konuğu oluyor

Yeşil-siyahlılar, bugün havayolu ile İzmir’den Ankara’ya giderek maç saatini bekleyecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor’da sakatlıkları süren Ömer Bayram ve Serginho, kupa maçı kadrosunda yer almazken, 28 Kasım Salı günü saat 14.45’de TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda yapılacak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında karşılaşmayı Abdullah Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Ahmet Şimşek ve Burak Cansız yapacak.

Ligde yaşanan sıkıntıları aşmak isteyen T.M. Akhisarspor’da Portekizli oyuncu Miguel Lopes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Takım çalışmasında herkesin görevi ve sorumluluğu önemlidir. Hepimiz sonuçtan sorumluyuz. Bazen işler iyi gitmediğinde bir araya gelmek ve tekrar işleri yoluna koymak da bizim görevimizdir.”