Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursa yenilgisini unutmak istiyor

Süper Lig’in ilk 3 haftasını namağlup kapatan Ege temsilcisi Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor deplasmanından 3-0 mağlup döndü. Karşılaşmayı değerlendiren Basın Sözcüsü Evren Acar, “İlk 3 haftada 7 puan iyi bir başarı çıtası olarak algılanabilir ancak Bursaspor mağlubiyeti de dahil bunlar ligin tamamı için bir örnek teşkil edemez. Lig çok uzun bir maraton, aldığımız yenilgilerdeki hatalarımız bize ileri haftalarda galibiyet getirecektir. Bugün artık Bursaspor maçı bizim için dünde kaldı, şimdi önümüzde Kardemir Karabükspor maçı var. Bu maçtan da galip ayrılarak lige daha sıkı tutunmak istiyoruz” dedi.

Öte yandan yeşil-siyahlıların bugünü izinli geçirirken yarın saat 19.00’da toplanarak Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başlayacağı bildirildi.