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23 Aralık 2016 16:50

Temizlenen dere için teşekkür ettiler

Temizlenen dere için teşekkür ettiler

23 Aralık 2016 16:50

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesinde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmasıyla mahalleyi su taşkınlarından kurtarıyor. Aşağıçobanisa Mahalle Muhtarı Şevki Koç, mahallede yürütülen ve vatandaşların takdirini toplayan çalışmalarla ilgili MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran’ı makamında ziyaret ederek, MASKİ’ye teşekkürlerini iletti.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için hayata geçirdiği hizmetlere devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesinin Aşağıçobanisa Mahallesinde bulunan Kılınç Deresi’nde bin 500 metrelik temizlik çalışmasını başlattı. MASKİ ekiplerince mahallede başlatılan çalışma, yağışlı havalarda civardaki ev ve dükkanlarda taşkın sorunu yaşayan mahalleli tarafından da takdir gördü. Mahalle Muhtarı Şevki Koç, yapılan çalışmadan dolayı mahalleli adına teşekkürleri iletmek üzere MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran’ı ziyaret etti. Başaran’ın makamında gerçekleşen ziyarete İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Hayri Okkalı da eşlik etti.
MASKİ Genel Müdürlüğü’nün mahallede başlatılan dere temizlik çalışmasından dolayı mahalle sakinlerinin ve kendisinin çok mutlu olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Şevki Koç, “Mahallemizden geçen Kılınç Deresi içerisindeki sazlıklardan ve evsel atıklardan dolayı yağışlı havalarda su taşkınları meydana geliyordu. Bu taşmalardan dolayı dere çevresinde bulunan bazı evlerde ve sanayi bölgesindeki dükkanlarda su baskını problemi yaşanıyordu. Bu durumu MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na ilettim. Sağ olsunlar kısa zaman içerisinde gelip deremizi temizleme çalışmasını başlattılar. Başta Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürü Sayın Yaşar Coşkun’a ve emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.
Aşağıçobanisa Mahalle Muhtarı Şevki Koç’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “Manisa genelinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini en üst standartlara çıkartmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımızın vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın takdirini görmesi bizler için çok önemli. Aşağıçobanisalı vatandaşlarımızın yaşadığı su taşkını problemini de mahallemizde bulunan derede yürüttüğümüz çalışmayla sona erdiriyoruz. Manisa’mıza ve mahallemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.



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