Temizlik işçisinin müzik tutkusu

Kimi zaman evinde kimi zaman ise stüdyoda seslendirdiği şarkılara amatör kamerasıyla klipler çekip sosyal medyaya yükleyen Mavrik, kendi hayran kitlesini oluşturmaya başladı.

Manisa’da bir fabrikada temizlik işçisi olarak çalışan 33 yaşındaki Bayram Mavrik çocukluğundan beri içindeki müzik tutkusunu karaoke üzerine seslendirdiği şarkılar ve kendi amatör kamerasıyla çektiği kliplere taşıdı. Yalnız yaşayan Mavrik, kendi sosyal medya hesabına yüklediği videolarla hayran kitlesini de oluşturmaya başladı.

"İlk stüdyo deneyimim 2010 yılında oldu"

Özel bir şirkette temizlik işçisi olarak çalıştığını kaydeden Mavrik, "İşten arta kalan zamanlarda müzikle uğraşıyorum. Böyle değerlendiriyorum. Müziğe ilgi çocukluk yıllarımdan beridir var. İlkokul dönemlerinden beridir müzikle ilgileniyorum. Genellikle klasik müzikler, Türk Halk Müziği, tasavvuf müziği ve az da olsa şiirler okuyorum. Benim dijital kameram var. Dijital kameramla önce klibi normal bir şekilde çekiyorum. Orijinalini kopyaladıktan sonra sosyal medyaya yüklüyorum. Şimdi basit kayıtlar yapıyordum. Basit kayıtlarda çok iyi çıkmıyordu. İlk stüdyo deneyimim 2010 yılında oldu. Ondan sonra 2017’de oldu. 2018 yılında 2 defa girdim Manisa Büyükşehir Belediyesinde. Bu şekilde kayıtlarımı stüdyoda yapıp, montajını yaptıktan sonra sosyal medyaya yüklüyorum” dedi.

Herhangi bir yerde sahne almadığını anlatan Mavrik, "Bağlama çalan arkadaşım var. Bazen ikimiz kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz. Stüdyoda yaptığım kayıtlara tepkiler güzel. Daha önce ben stüdyoya girmezden önceki çalışmalarım olumsuz karşılanıyordu çünkü kayıtlarım basitti. Şimdi tepkiler güzel" dedi.

Mavrik, Manisa’nın farklı noktalarında kamerasıyla birlikte kendi kliplerini çekip, şarkılarını seslendirirken aldığı keyfi hiçbir şeye değişmeyeceğini belirtirken, bu tutkusunun olumlu tepkiler almasının ise kendisini ayrıca memnun ettiğini de sözlerine ekledi.