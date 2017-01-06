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06 Ocak 2017 18:42

Temrek Mahallesinde taşkınlar önleniyor

Temrek Mahallesinde taşkınlar önleniyor

06 Ocak 2017 18:42

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Köprübaşı Temrek Mahallesinde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmasıyla yağışlı havalarda yaşanan taşkınlar nedeniyle vatandaşların arazilerinde yaşanabilecek zararı ortadan kaldırdı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede aralıksız sürdürdüğü dere temizlik çalışmalarıyla vatandaşların daha güvenli bir çevrede yaşamasını sağlıyor. Köprübaşı Temrek Mahallesinde yaşanan taşkın sorununa, Yeregiren Deresi’ndeki 6 adet menfez montajıyla müdahalede bulunan MASKİ, kalıcı çözüm için mahallede bir de dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri tarafından Karabük mevkiinde bulunan derede yapılan çalışma sayesinde rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, aşırı yağışlarda arazilerine zarar veren taşkın sularından kurtarıldı. MASKİ’nin yerleştirdiği menfezler sayesinde araç geçişleri rahatlayan Temrek Mahallesi, temizlik işlemi ile birlikte hem daha sağlıklı hem de daha güvenli bir çehreye kavuşturuldu.



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