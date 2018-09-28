Temrek Mahallesi'nin deresi güvenli hale getirildi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Temrek Mahallesi'nde bulunan dereyi temizledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan derelerde temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmaları sayesinde dereleri daha sağlıklı ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Köprübaşı ilçesine bağlı Temrek Mahallesi'nde bulunan derede temizlik çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri ayrıca yol geçişini sağlayan ve taşkınlara sebebiyet veren menfez geçişinde de tamamladığı temizlik çalışmasıyla dereyi tam anlamıyla sağlıklı ve güvenli hale getirdi. MASKİ İlçe Şefi Enver Çetin çalışmayı yakından takip etti.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirten Temrek Mahalle Muhtarı Ali Rıza Kayacan, “Mahallemizde yer alan deremizin yol geçiş noktasında aşırı yağışlarda su taşkını meydana geliyordu. Kışa doğru yollarımız bozulmaya başlıyor ve epey zorluk çekiyorduk. Bu sıkıntımızı önlemek için sağ olsun MASKİ yetkilileri pislikten tıkanan menfezi temizleyerek yol geçişinin güvenli olmasını sağladı. Deremizde yabancı maddeler de temizlenerek suyun akışı sağlıklı hale getirildi" dedi.