Tepecik Mahallesi iki yeni tesise kavuşuyor

Her hafta yeni bir hizmetin temelini atan Şehzadeler Belediyesi, Tepecik Mahallesinde bir adet halı saha ve bir adet açık düğün salonunun temellerini attı.

Şehzadeler Belediyesi Tepecik Mahallesinde atıl durumda bulunan boş arazide bir adet halı saha ve açık düğün salonunun temelini attı.

Şehzadeler Belediyesi olarak Ramazan ayında da yoğun bir şekilde hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler’de 65 tane mahallemize hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün de Tepecik Mahallemizde çok önemli bir eserin temelini atıyoruz. Tepecik Mahallemiz için son derece önemli, bundan 5 yıl önce hayal edilmesi mümkün olmayan bir tesisi mahallemize kazandırıyoruz. Temelini attığımız bu projemizde bir adet yazlık açık düğün salonu, yanında da bir halı saha yapıyoruz. İnşallah kısa bir süre içerisinde tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Burada yapacağımız proje alanımız 3 bin 397 metrekarelik bir alandır. Yapacağımız işler kapsamında 14 adet 800 metrekare sentetik çim halı saha, 1 adet prefabrik büfe, soyunma odası, açık düğün salonu, tuvaletler ve gelin odaları yapılacaktır. Çevre düzenlemesi için de bin 890 metrekare parke taşı döşeme işi, 310 metre desenli betonarme çevre duvarı yapımı, 777 metrekare alanda da yeşil alan çalışması yapılacaktır. İnşallah sağlık içerisinde en kısa sürede Rabbim açılışında da sizlerle bir arada olmayı bizlere nasip etsin. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz büyüdükçe ve güçlendikçe, daha önce hayal edilemeyen işler yapılmaya başlanıyor. Daha önce su sorunu yaşanan mahallelerimizde bugün artık halı sahalar ve düğün salonları ve çok amaçlı salonlar yaparak halkımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Şehrin merkezinde ne hizmetler varsa kırsal mahallelerimizde de aynısı olmaya başladı. Tüm bunlar ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve zenginleşmesiyle de ilgilidir. Bizim en önemli gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir. Ne düşünürsek düşünelim, birlik ve beraberliğimizin farkına varalım, birbirimizi sevelim ve farklılıklarına saygı duyalım. Kardeşliğimize ve birliğimize zarar getirecek olan söylemlerden mutlaka kaçınmalıyız. Bu yeni yapacağımız halı sahamız ve düğün salonumuz, Tepecik Mahallemiz ve Şehzadeler için hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

“Şehzadeler’de hizmetler hızla hayata geçiyor”

Şehzadeler Belediyesinin yaptığı hizmetleri büyük bir hızla hayat geçirdiğini belirten Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, “Göreve başladığım ilk dönemlerde bu alanda düzenlenen bir futbol turnuvasını izlemeye gelmiştik, bugün de nasip oldu aynı alana güzel bir sosyal tesisin temel atması için buradayız. Biz Şehzadeler Kaymakamlığı olarak belediyemizin yapmış olduğu bütün hizmetlerde üzerimize düşen desteği vermeye çalışıyoruz. Ancak Belediye Başkanımız ve Belediye personelimizin çalışmalarına bakınca geçmiş dönemlere göre bir farklılık olduğunu gördüm. Temel atmış olduğumuz tesisin iki veya üç ay içerisinde açılış davetiyesi ile karşılaşıyoruz ve açılışının yapıyoruz. Eskiden temeller atılır ve tesisler çürümeye terk edilirdi. Belediyemizi bu noktada tebrik ediyorum. Kısa bir süre içerisinde temeli atılan tüm yapıların açılışını gerçekleştiriyorlar. Kısa bir süre önce temelini atmış olduğumuz Veziroğlu Sosyal Tesislerinin büyük bir hızla devam ettiğini ve yakında açılışının yapılacağını görüyoruz. Manisa Büyükşehir olduktan sonra bizlere neler değişecek denildiğinde hep tek cümleyle, şehri merkezinde ne varsa, köy ve beldelerimizde de aynısı olacak demiştik. Bugün çok şükür görüyoruz ki merkezde ne varsa buralarda da aynısı yapılıyor” dedi.

Konuşmaların ardından protokolün katılımı ile Tepecik Mahallesi halı saha ve açık düğün salonunu temelleri atıldı.

Düzenlenen temel atma törenine Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Belediye Meclis Üyeleri Selman Keresteci, Şerif Gül, Akif Özer, Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Songüler, İsmail Önal ve çok sayıda vatandaş katıldı.