Terim: “Farklı sonuçlarla yenilmekten de hiç hoşlanmıyorum”

Düşünmemiz gereken konu bu” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Maç öncesi canlı yayında söylediğim şey şuydu. (Lokomotiv Moskova) böyle maçlardan sonra bir öz güven artı konsantrasyon eksikliği bizi sıkıntıya sokabilir demiştim. Açıkçası öyle görünüyor ama herhangi bir rotasyon yapmadık. Ona ihtiyacımız da yoktu. Salı günü oynayan takım pazar günü de oynar. Eğer bir yorgunluk söz konusuysa Akhisarspor'un perşembe günü oynadığını görüyoruz. O yüzden böyle bir bahane söyleyecek durumumuz yok. 5 günde insanlar kendilerini tekrar eder, tamamlar ve döner. Bir rotasyon arayışım olmadı. Bir kurgu değişikliği oldu. En zayıf olduğumuz bölgede tutarsa bir alternatifimiz daha olsun diye. Çalışılmış bir kurgu şekli de Rodrigues'in çabukluğuyla Emre'nin 3'lüden oraya yardımı maksadıyla yapılmış bir kurguydu. Bana göre son 15 dakikaya kadar da tuttu. Akhisar'ın bir 10-15 dakika bizi sıkıştırması vardı ama devre sonuna kadar Emre'nin Rodrigues'in kaleyi cepheden gören pozisyonları var. Bir de artı penaltı var. Devreye öyle girmek başka bir avantaj. Oyunun tamamının kontrolü bizdeydi. Şimdi bu da oynanan bir oyun. En kötü penaltıyı atsanız 1-0 giriyorsunuz içeriye. Galatasaray golleri de kaçırmalı, penaltıyı kaçırmalı ama ikinci yarıda çıkıp bunların üstüne yenmeli. Düşünmemiz gereken konu bu. Farklı sonuçlarla yenilmekten de hiç hoşlanmıyorum açıkçası. Herhalde birden bire 1-0 beklerken, bir anda geriye düşmek oyunu bırakmalarına sebep oldu. Bu doğru bir şey değil. Bir karakter ortaya koymalılar. Yoksa mağlup olursunuz. Bu formanın hakkını verdikten sonra sorun yok. Mücadele edersiniz, oynamaya çalışırsınız, didinirsiniz. Sonuç mağlup olsanız da size denecek bir şey olmaz. Ama bugün öyle değil maalesef. Bugün 3-0'a rağmen sahanın en iyi isi Ozan'dı. Ona sevinçliyim. 18 yaşındaki bir çocuk ortaya koyuyor. Diğerlerinden de bunu beklerdim açıkçası. İtiraz edeceksin bazen hayata, bazen bulunduğun pozisyona itiraz edeceksin. Kabullenmeyeceksin. Buradaki en büyük sıkıntı budur. Çok üzgünüm muhteşem bir şekilde getirdiğimi haftayı hiç gereği yokken ve oyun doğru giderken maalesef bu duruma sokmamalıydık. Üzgünüm. Bir de penaltı mevzuları var. Şimdi soracaksınız takımda penaltıları kim atıyor diye. Bizim penaltıcımız Sinan. Hocaları da Sinan'a tembih etmiş zaten. O da almış atmak için fakat Garry istemiş, o da vermiş. Yoksa penaltıcımız belli. Bazen olabilir. Atsa şu an konuşmazdık. Devreye 1-0 girmek çok büyük bir avantaj” dedi.

“Galatasaray'ın fobisi olmaz”

Bir gazetecinin Galatasaray'da Akhisar fobisinin oluşup oluşmadığı yönündeki sorusuna yanıt veren Terim, “Akhisarspor fobisi yok. Geçen sene burada oynadığımız 2 maçı da biz kazandık. Galatasaray'ın kimsede fobisi oluşmaz. Bu yaklaşım benim o kabullendiğim bir yaklaşım değil. ‘Deplasmanda bir fobim var' Ne, çimler mi değişik. Akhisar taraftarı taşkınlık mı yaptı, yok hayır. Geçen sene de biz bu fobiler arasında şampiyon olduk. Bunu da hatırlayalım. ‘Son 7 maçın fikstürü Galatasaray'ın daha zor. Deplasmanları çok kolay geçmez' ama biz deplasmanda şampiyon olduk. Galatasaray maç kaybeder. Kötü oynadığı zaman da gider tebrik eder. Galatasaray'ın dünyanın hiçbir takımına karşı fobisi oluşmaz. Tebrik ediyoruz. Çünkü biz Galatasarayız” diye konuştu.

“Hatalar ortaya çıkacaktır”

Sorunları çözmenin kendilerinin işi olduğunu ifade eden Terim, “İkinci yarıda Lokomotiv Moskova'yı pozisyona sokmuyorsunuz ama burada 3 tane yiyorsunuz. Bunun başka sebepleri vardır. Bu analiz edilecektir. Hatalar ortaya çıkacaktır. Her mağlup olduğumuzda ocak ayını işaret etmek yerine belki de bazı oyunculara verdiğimiz artık şansların biraz daha dikkatli kullanılmasına özen göstermek gerekiyor. İstikrarlı takımlar şampiyon olur. Az yiyen, çok atan şampiyon olur. Bu değişmez. Futbolda böyle bir oyundur. Altıpasın içerisinde Emre Akbaba golü atsa, şimdi başka bir şey konuşuruz. Penaltı gol olsa başka bir şey konuşuruz. Bundan hiç gocunmuyorum. Bunları halletmek benim görevim. Geçen sene de aynı noktalardaydınız” diye konuştu.

“Hakemi çok iyi buldum”

Gazetecilerin “Hakemi nasıl buldunuz?” sorusuna yanıt veren Terim, ”Hakemi çok iyi buldum. Tebrik ediyorum hepsini. Çok da iyi maç yönettiler. Ben çok beğendim. Birinci sarı kartlar kolay çıkınca ikinciler zorlaşıyor. Takım kaptanı olarak gelmek istedi ancak kurala göre kendi kalesini terk edip geldiği zaman direkt sarı. Olabilir atılabilirdi. Şimdi siz hatırlatınca hatırladım. Penaltı pozisyonu için ise koşanlara yapılan müdahale kırmızı değilse sarıdır. Yetişecek biri veya kenarda olabilecek bir pozisyonsa sarı karta tevessül edebilir hakem. Atılabilirdi. Fark etmez artık. Orada 2-0, 3-0 olmuş. 3 puanda herhangi bir sıkıntı olmamış Akhisar'ın” dedi.