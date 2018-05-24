Terk edilmiş motosiklet çalıntı çıktı

Edinilen bilgiye göre, Poyrazdamları Mahallesi’nde terk edilmiş vaziyette duran plakasız motosikletten şüphelenen vatandaşlar, durumu Jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında, motosikletin motor numarasından yapılan sorgulama sonrasında, plakasının 45 RA 8297 olduğunu ve Kula ilçesinden çalındığını tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından motosiklet sahibi B.G.’ye (43) teslim edilirken, motosikleti çalan hırsızlar A.A ve M.A’nın ise Kula’da yakalandığı öğrenildi.