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23 Ağustos 2018 20:33

Ters dönen araçtan sağ çıktılar: 4 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ters dönen araçtan sağ çıktılar: 4 yaralı

23 Ağustos 2018 20:33


Kaza, saat 19.20 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Mustafa Ayhan idaresindeki 35 VA 848 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kaza sonucu ters dönen araçtan şoför Mustafa Ayhan ve araç içerisinde bulunan Aynur Ayhan, Ayşenur Ayhan ve Erkan Ayhan olay yerine çağrılan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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