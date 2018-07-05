Tevfik Lav Spor Tesisleri hızla yükseliyor

Zaman içerisinde yıpranan ve artık yetersiz durumda olan Tevfik Lav Spor Tesisleri’ni yıkarak mevcut alanda modern bir tesis için inşaat çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi kısa süre içerisinde futbol sahası, tenis kortu, antrenman için spor salonu, tribün binası, yatakhane gibi birçok alanı içerisinde barındıran dört dörtlük bir spor tesisini Manisa sporunun hizmetine sunacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi zaman içerisinde yıpranan ve artık yetersiz durumda olan Tevfik Lav Spor Tesislerini yıkarak mevcut alana modern bir spor tesisi kazandırıyor. Yaklaşık 3 bin 675 metre kare alana sahip olan inşaat alanında devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Manisalılar modern bir tesisi daha kazanacak. İnşaat çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,” Mevcut alana 1 adet futbol sahası, 3 adet tenis kort, tribün ile spor salonu ve yatakhane binası yapılacaktır. 562 koltuk kapasiteli tribünde; antrenör, hakem, sağlık, doping, masaj, soyunma ve toplantı odaları ile malzeme deposu gibi tüm detaylar düşünüldü. Kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarını tamamlayarak Manisa sporuna hizmete sunmayı amaçlıyoruz. Manisa’mıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.