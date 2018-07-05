Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 12:39

Tevfik Lav Spor Tesisleri hızla yükseliyor

Kentteki sportif alanların arttırılması noktasında önemli çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’ya yeni bir spor tesisi daha kazandırıyor.

Tevfik Lav Spor Tesisleri hızla yükseliyor

05 Temmuz 2018 12:39

Zaman içerisinde yıpranan ve artık yetersiz durumda olan Tevfik Lav Spor Tesisleri’ni yıkarak mevcut alanda modern bir tesis için inşaat çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi kısa süre içerisinde futbol sahası, tenis kortu, antrenman için spor salonu, tribün binası, yatakhane gibi birçok alanı içerisinde barındıran dört dörtlük bir spor tesisini Manisa sporunun hizmetine sunacak


Manisa Büyükşehir Belediyesi zaman içerisinde yıpranan ve artık yetersiz durumda olan Tevfik Lav Spor Tesislerini yıkarak mevcut alana modern bir spor tesisi kazandırıyor. Yaklaşık 3 bin 675 metre kare alana sahip olan inşaat alanında devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Manisalılar modern bir tesisi daha kazanacak. İnşaat çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,” Mevcut alana 1 adet futbol sahası, 3 adet tenis kort, tribün ile spor salonu ve yatakhane binası yapılacaktır. 562 koltuk kapasiteli tribünde; antrenör, hakem, sağlık, doping, masaj, soyunma ve toplantı odaları ile malzeme deposu gibi tüm detaylar düşünüldü. Kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarını tamamlayarak Manisa sporuna hizmete sunmayı amaçlıyoruz. Manisa’mıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç