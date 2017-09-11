Tevfik Lav’ın adı yaşatılıyor

Beşiktaş’tan Galatasaray’a kadar birçok önemli takımın U12 yaş gruplarını ağırlayacak olan turnuva Manisalılara iki gün boyunca futbol şöleni yaşatacak.

Manisa’nın yetiştirdiği önemli spor adamlarından Tevfik Lav’ın adı turnuvada yaşatılıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tevfik Lav Futbol Turnuvası bu yıl altıncı kez başlıyor. 2006 doğumlu sporcuların mücadele edeceği turnuvada Beşiktaş, Bursaspor, Göztepe, Manisaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Altay, Galatasaray ve Akhisar Belediyespor Kulüpleri katılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak rahmetli Tevfik Lav’ın adını taşıyan böyle bir turnuvayı organize etmenin kendileri için gurur verici olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Alt Yapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün himayelerinde turnuvaya 6 yıldır ev sahipliği yapmaktayız. Bu anlamda Beşiktaş, Galatasaray gibi köklü kulüplerin katılacağı turnuvanın sağlıklı, başarılı ve eğlenceli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

“Tevfik Lav asla unutulmayacak bir isim”

Manisa sporuna katkılarıyla Tevfik Lav isminin asla unutulmayacak bir isim olduğuna da dikkat çeken Nalbantlar, “Ulusal ve uluslararası tüm branşlarda sporcularımız elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor. Profesyonel takımlarımızın yanı sıra alt yapıdan yetişen gençlerimizi de ülke sporuna ve Manisa sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz. Yeni yetişen nesillere bu değerleri aktarmanın en az sportif başarılar kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda Tevfik Lav Turnuvası da altyapı eğitimine verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Çocuklarımız çok güzide takımlarımızla maçlar yapacaklar” şeklinde konuştu.

Turnuvada grup maçları 13 Eylül tarihinde saat 09.30’da Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde başlayacak. Sıralama maçları ise 14 Eylül tarihinde saat 09.30’da Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde başlayacak. Turnuva, 14 Eylül tarihinde saat 14.00’te Mümin Özkasap Stadyumunda oynanacak final maçı ile sona erecek.