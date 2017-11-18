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18 Kasım 2017 15:06

TFF 1. Lig: Grandmedical Manisaspor: 2 - Elazığspor: 1

TFF 1.

TFF 1. Lig: Grandmedical Manisaspor: 2 - Elazığspor: 1

18 Kasım 2017 15:06

Lig’in 12. haftasında Grandmedical Manisaspor sahasında ağırladığı Elazığspor’u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


11. dakikada Elazığspor atağında Ahmet Aras’ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunu kaleci Göktuğ güçlükle tokatlayarak uzaklaştırdı.


13. dakikada ceza sahası içinde Perovic’in ara pasıyla topla buluşan Sebaihi, altıpas çizgisi üzerinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


25. dakikada Sebaihi’nin sağ köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içi arka direkte iyi yükselen Perovic’in kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-0


47. dakikada İsmail Haktan’ın sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde gelişine vuran Perovic’in şutunda, kaleci Soner ve savunma oyuncuları son anda meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.


49. dakikada Elazığspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda müsait pozisyonda Mertan Caner’in şutunda kaleci Göktuğ yatarak meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.


57. dakikada Manisaspor kontratağında sol kanattan Zahit’in pasında İsmail Haktan topu bekletmeden daha müsait pozisyondaki arkadaşı Perovic’in önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


58. dakikada Elazığspor savunması içerisinde oluşan karambolde altıpas içerisinde topu bir anda önünde bulan Perovic’in şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.


64. dakikada Manisaspor’da Sebaihi rakibiyle girdiği mücadele sonrası hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.


69. dakikada Tom’un sağ köşeden kullandığı korner atışında penaltı noktası üzerinde yatarak yerden vuran Mertan Caner’in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.


90+5. dakikada rakip yarı alanının ortalarından paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Alpaslan’ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1



Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Ramazan Keleş xx, Soner Maraş xx, Burak Cansız xx


Grandmedical Manisaspor: Göktuğ xxx, Abdülkadir xx, Hikmet xx, Dimov xxx, Asım xx, Kağan xx (Zahit dk. 54 xx), Mustafa xx (Fahri dk. 45 xx), İsmail Haktan xxx, Berkay xx, Sebaihi xx, Perovic xxx (Meye dk. 67 xx)


Yedekler: Emrullah, Mikic, Akın, Ümit Yasin, Alper, Ömer


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Elazığspor: Soner x, Onur x, Adem x, Erman x, Sezgin x, Alpaslan xx, Elmar Bjarnason x, Murat x (Mertan Caner dk. 46 xx), Tom xx, Sarpong x (Berk dk. 70 x), Ahmet Aras x (Soares dk. 74 x)


Yedekler: Ahmet Sabri, Fatih Serkan, Ali Fırat, Emre, Kadir


Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar


Goller: Sebaihi (dk. 11), Perovic (dk. 25) (Grandmedical Manisaspor), Alpaslan (dk. 90+5) (Elazığspor)


Kırmızı kart: Sebaihi (dk. 65) (Grandmedical Manisaspor)


Sarı kartlar: İsmail Haktan, Dimov, Soner, Hikmet (Grandmedical Manisaspor), Soner (Elazığspor)




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