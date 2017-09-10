TFF 1. Lig

Lig’in 4. haftasında Manisaspor sahasında ağırladığı Boluspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
23. dakikada Manisaspor savunmasını geçerek sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Bentley’in altıpas çizgisinin sağ çaprazında yerden vuruşunda kaleci Emrullah son anda yatarak meşin yuvarlağı ayaklarıyla tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
27. dakikada İrfan’ın rakip ceza yayının hemen solundan kullandığı serbest vuruşta top, baraja çarparak kornere çıktı.
37. dakikada Mustafa Sevgi’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Gökhan iki hamlede topa sahip oldu.
42. dakikada Abdülkadir’in sağ kanattan ortaladığı topa altıpasın içerisinde Meye’nin kafa vuruşunda, üzerine gelen topu Gökhan tokatlayarak uzaklaştırdı.
57. dakikada İsmail Haktan’ın ceza sahası için solundan yerden gönderdiği pasta altıpas içerisinde gelişine vuran Meye’nin şutunda kaleci Gökhan ilk hamlede topu uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden Meye’nin ikinci şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
74. dakikada İsmail Haktan’ın ceza sahasının sağı dar açıdan kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Gökhan son anda direğin üstünden kornere tokatladı.
78. dakikada Boluspor atağında topla buluşan Melih’in sağ kanattan ceza sahası içerisine girer girmez yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
88. dakikada Sebaihi’nin kafa pasıyla sağ kanatta topla buluşan İsmail Haktan rakibinden sıyrılıp ceza sahası içerisine girerek, dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
90. dakikada Boluspor savunmasından topu kapan Sebaihi’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Gökhan uzanarak topu kornere tokatladı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Kamil Çetin xx
Manisaspor: Emrullah xx, Abdülkadir xx,Hikmet xx, Ümit Yasin xx (Atiemwen dk. 67 xx), Dimov xx, Metin xx, İsmail Haktan xxx (Mehmet Enes dk. 90 ?), Mustafa Sevgi xx, Berkay xx, Meye xxx, Perovic x (Sebaihi dk. 83 xx)
Yedekler: Mehmet Göktuğ, Mehmet Enes, Uğur, Sebaihi, Alper, Fahri, Zahit
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Boluspor: Gökhan x, Göksu x, Alim xx, Umut xx, Özgür xx, İrfan x (Mustafa Durak dk. 65 x), İshak xx, Emre xx, Poepon x, Bentley x (Sefa dk. 65 x), Vrede x (Melih dk. 72 xx)
Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Arapi, Pedro Franco, Furkan, Burak, Furkan, Caner
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Meye (dk. 57), İsmail Haktan (dk. 88) (Manisaspor), Melih (dk. 78) (Boluspor)
Sarı kartlar: İsmail Haktan, Sebaihi, Meye (Manisaspor), Umut, İshak (Boluspor)