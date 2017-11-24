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24 Kasım 2017 19:56

TFF 1. Lig: Manisaspor: 2 - Adana Demirspor: 1

TFF 1.

TFF 1. Lig: Manisaspor: 2 - Adana Demirspor: 1

24 Kasım 2017 19:56

Lig’in 13. haftasının açılış maçında Grandmedical Manisaspor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Adana Demirspor’da Tambe’nin rakip ceza sahasının sağından kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Göktuğ yumruklayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.


14. dakikada rakip yarı alanının ortalarından serbest vuruş kullanan İsmail Haktan’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortasında Mikic’in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


17. dakikada Adana Demirspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası Manisaspor savunması içerisinde oluşan karambolde çizgi üzerinden topu uzaklaştırmaya çalışan Ümit Yasin’in vuruşunda top hemen önündeki rakibi Tambe’ye çarparak ağlara gitti. 1-1


49. dakikada Adana Demirspor kontratağında Atakora’nın ara pasında topla buluşan Tolgahan’ın ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü.


63. dakikada Adana Demirspor savunmasında Douhadji’nin ceza sahası içerisinde Perovic’e yaptığı müdahale sonrası hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.


65. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Perovic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1



Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Arkın Akgöl xx, Emin Yıldırım xx


Grandmedical Manisaspor: Göktuğ xx, Mikic xxx, Dimov xxx, Ümit Yasin x, Abdülkadir Korkut xx, Kağan xx (Bakaki dk. 81 xx), Metnin xx, İsmail Haktan xx, Berkay xx, Meye x (Zahit dk. 61 xx), Perovic xxx (Asım dk. 90+4 ?)


Yedekler: Emrullah, Fahri, Akın, Ömer, Alper


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Adana Demirspor: İsmail x, Tolgahan x, Douhadji x, Erhan xx, Sezer xx, Yiğit xx, Atakora xx, Lingane xx, Tambe xxx, Abdülkadir Parmak x, Mendy x (Atabey dk. 79 x)


Yedekler: Kurtuluş, Yiğitcan, Umut, Batuhan, Savaş, Can Demir


Teknik Direktör: Ersel Uzğur


Goller: Mikic (dk. 14), Perovic (dk. 65 pen.) (Grandmedical Manisaspor), Tambe (dk. 17) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), Dimov, Metin, Abdülkadir, Perovic (Grandmedical Manisaspor)




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