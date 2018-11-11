TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Manisa BBSK: 5- Tokatspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı Tokatspor'u gol yağmuruna tuttu. Onur Kolay (2), Umut Kaya (2) ve Erhan'ın attığı gollerle sahadan 5-1 farklı galibiyetle ayrılan Manisa Büyükşehir Belediyespor puanını 24'e çıkardı.
Stat: Mümin Özkasap Stadı
Hakemler: Cihan Ataş, Ali Uğurtan Demirtaş, Ahmet Ulu
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Ersel, Ufukhan, Erman, Mehmet Yılmaz, Erhan, Emir, Onur Kolayx, Umut Kaya (dk. 69 Fatih Gül), Alper Zafer, (dk. 55 Umut Sönmez), Artun (dk. 70 Yaser)
Teknik Sorumlu: Mehmet Mesut Tüfenkoğlu
Tokatspor: Akın, İsa, Gökalp, Erhan, Muhammed (dk. 61 Recep), Enes (dk. 66 Emin), Anıl, Bekir, Berat, Ramazan (dk. 54 Noyan), Bilal
Teknik Sorumlu: Ahmet Kazım Ertem
Sarı kart: Ramazan ( Tokatspor)
Goller: Dk. 12, 60 Onur Kolay, dk. 25 Erhan Kara, dk. 56 (pen), dk. 67 Umut Kaya (Manisa Büyükşehir Belediyespor), dk. 23 Bekir (Tokatspor)