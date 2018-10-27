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TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 3 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin 10. haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.


Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kulüp başkanı Mevlüt Aktan, asbaşkan Orkun Şıktaşlı, yönetim kurulu üyeleri Hakan Kadayıfçılar, Yılmaz Gençoğlu, Gökmen Aytaç, Özcan Nalbantlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve çok sayıda futbolsever izledi.



Stat: Mümin Özkasap Stadı


Hakemler: Semih Kurt, Yavuz Bahadır Ordu, Vedat Hoşnam


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Ersel, Ufukhan, Erman, Mehmet Yılmaz, Erhan, Emir(Kürşat dk. 88), Onur Kolay, Umut Kaya, Zafer, Alper (Oğuzhan dk. 80) Tayyib(Artun dk. 68)


Fatih Karagümrük: Tarık, Adil, Murat Ceylan(Youssef dk. 76), Turgut, Erkan, Emir Gökçe(Sanharıb dk. 68), Murat Türkkan, Benjamin Fuchs, Bilal, Selçuk, Ramazan(Gökhan dk. 62)


Sarı kartlar: Erman, Ufukhan, Ersel, (Manisa BBSK), Emir Gökçe, Bilal, Turgut (Fatih Karagümrük)


Goller: Erman (dk. 27), Zafer (dk.74), Artun (dk. 90+2) Manisa BBSK, Adil (dk.40) (Fatih Karagümrük)

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