İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Manisaspor: 3 - Sakaryaspor: 4

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Manisaspor, sahasında Sakaryaspor'a 4-3 mağlup oldu.



Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Hakan Ergin, Nurettin Dinçer Demir, İsmail Taygun Tasalı


Manisaspor: Deniz, İlkay, Kemal, Bayram (Berk dk. 68), Ömer Buğdaycı, Akın (Gökhan dk. 73), Attila, Uğur (Ömer Atiş dk. 66), Timur, Okan, Furkan


Sakaryaspor: Oğuz, Ümit Yasin, Recep, Ferit, Burak, Oğuz, Savaş, Ferhat (Serkan dk. 62), Dilaver, Berk İsmail (İlyas dk. 82 ?), Zahit (Günay dk. 62)


Goller: Berk İsmail (dk. 1), Dilaver (dk. 4 ve 66), Serkan (dk. 88) (Sakaryaspor), Furkan (dk. 52 ve 56), Akın (dk. 62) (Manisaspor)


Kırmızı kart: Okan (dk. 90+4) (Manisaspor)


Sarı kartlar: Ömer Buğdaycı, Okan, Attila (Manisaspor), Berk İsmail, Ümit Yasin, Oğuz, Dilaver (Sakaryaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.