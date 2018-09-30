TFF 2. Lig: Manisaspor: 3 - Sakaryaspor: 4

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Manisaspor, sahasında Sakaryaspor'a 4-3 mağlup oldu.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Hakan Ergin, Nurettin Dinçer Demir, İsmail Taygun Tasalı
Manisaspor: Deniz, İlkay, Kemal, Bayram (Berk dk. 68), Ömer Buğdaycı, Akın (Gökhan dk. 73), Attila, Uğur (Ömer Atiş dk. 66), Timur, Okan, Furkan
Sakaryaspor: Oğuz, Ümit Yasin, Recep, Ferit, Burak, Oğuz, Savaş, Ferhat (Serkan dk. 62), Dilaver, Berk İsmail (İlyas dk. 82 ?), Zahit (Günay dk. 62)
Goller: Berk İsmail (dk. 1), Dilaver (dk. 4 ve 66), Serkan (dk. 88) (Sakaryaspor), Furkan (dk. 52 ve 56), Akın (dk. 62) (Manisaspor)
Kırmızı kart: Okan (dk. 90+4) (Manisaspor)
Sarı kartlar: Ömer Buğdaycı, Okan, Attila (Manisaspor), Berk İsmail, Ümit Yasin, Oğuz, Dilaver (Sakaryaspor)