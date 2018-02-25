TFF 3. Lig 1. Grup: Manisa BBSK: 2- Yeni Altındağ Belediyespor: 3

Grubun lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor sahasında oynadığı karşılaşmada Yeni Altındağ Belediyespor’a 3-2 kaybetti.

TFF 3. Lig 1. Grupta karşılaşma öncesinde en yakın rakibiyle arasında 12 puan fark bulunan Manisa BBSK sahasında oynadığı karşılaşmada Yeni Altındağ Belediyespor’a 3-2 yenildi. Manisa BBSK’nın aldığı mağlubiyetle en yakın takipçisi Bayrampaşa ile arasındaki puan farkı da 9’a indi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Fetullah Çetinelli (xx), Oğur Aydoğdu (xx)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf (xx) - Oğuzhan (xx), Kürşat Ergun (x) (Dk. 57 İsmail xx), Abdurrahman Emir (x), Umut (x) (Dk. 77 Olcay x), Alper (xx), Ali (xx), Mehmet Kuruoğlu (x), Mehmet Yılmaz (xx), Tolga (x) (Dk. 71 Tayyib x), Erhan (x)

Yeni Altındağ Belediyespor: Mustafa (xx) - Barış Bozal (xxx), Oktay (xx), Yalçın Eycan (xx), Emre (xxx), İsmail (xx), Hüseyin (xxx) (Dk. 85 Furkan), Mertcan (xxx) (Dk. 83 Salih), Ercan (xxxx) (Dk. 77 İrfan Batuhan xx), Barış Çiçek (xxx), Bülent (xx)

Goller: Dk. 20 Barış Çiçek, Dk. 54 ve 68 (Pen.) Ercan (Yeni Altındağ Belediyespor), dk. 42 Alper, dk. 66 İsmail (Manisa BBSK)

Sarı Kartlar: Yusuf, Umut, Erhan (Manisa BŞB), Hüseyin, Ercan, Bülent, Tayyib (Yeni Altındağ Belediyespor)