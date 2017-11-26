TFF 3. Lig: Manisa BBSK: 3 - 12 Bingölspor: 2

Lig 1. Grup’ta Manisa Büyükşehir Belediyespor (BBSK) kendi evinde 82. dakikada 1-2 geriye düştüğü karşılaşmada 12 Bingölspor’u 3-2 yenmeyi başardı. Maçın ardından Manisa BBSK 33 puanla liderliğini devam ettirirken 12 Bingölspor 17 puanda kaldı.

Lig 1. Grup 14. hafta karşılaşmasında lider Manisa BBSK kendi evi Mümin Özkasap Stadında karşılaştığı 12 Bingölspor’u 3-2 yenerek grupta 9 puan farkla liderliğini devam ettirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’a galibiyeti getiren 3. golün 90+6’da gelmesiyle birlikte Mümin Özkasap Stadı’nda yaşanan sevinç görülmeye değerdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor oyuncuları ve yedek kulübesi adeta sevinçten bir yumak oluşturdu. Golün ardından 12 Bingölspor yöneticileri sahaya girerek, maçın hakemiyle ve Manisa Büyükşehir Belediyespor yöneticileri ve futbolcularıyla söz dalaşına girdi. Uzun süren gerilimin ardından sahaya giren güvenlik güçleri olayları yatıştırırken, maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, 12 Bingölspor Teknik Sorumlusu Ali Beykoz’u tribüne gönderdi. Maçın ardından soyunma odasına giren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. Oyuncuların kendisine duygu dolu anlar yaşattığını ifade eden Başkan Ergün, “Döktüğünüz alın teri ve verdiğiniz emek nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Beni eski günlerime götürdünüz. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur” dedi. Maçın ardından futbolcular, taraftarlarla galibiyeti doyasıya kutladı.

Stat: Mümin Özkasap Tesisleri

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xx), Ertunç Kaplan (xx)

Manisa BBSK: Yusuf (xx)- Kürşat Ergün (xxx) (Dk. 46 Alper xx), Abdurrahman (xx) (Dk. 81 Olcay x), Umut (xx), Ali (xx), İsmail Köse (xxx), Mehmet Kuruoğlu (xxx), Ufukhan (xx), Mehmet Yılmaz (xxx), Erhan (xxx), Kaan (x) (Dk. 63 Berkin x)

12 Bingölspor: Taylan (x)- Doğancan (x), Mehmet Sait (x) (Dk. 82 Enver ?), Ogün (xx), Gökhan (xx), Emre Fırtına (x) (Dk. 77 Barış x), Muhammed (xx), Emre Kart (xx) (Dk. 89 Mehmet Ali ), Sercan (xx), Fatih (x), Kamil (x)

Goller: Dk. 8 Erhan, Dk. 86 İsmail Köse, 90+6 Mehmet Yılmaz (Manisa BŞB), Dk. 31 Gökhan, Dk. 82 Ogün (12 Bingölspor)

Sarı Kartlar: Abdurrahman, Ufukhan (Manisa BBSK), Kamil, Mehmet Sait, Taylan, Emre Kart (12 Bingölspor)