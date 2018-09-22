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TFF 3. Lig: Turgutluspor: 1 - Bayburt İl Özel İdare: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta Turgutluspor evinde Bayburt İl Özel İdare ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.



Stat: Yedi Eylül


Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bekir Özçelik, Ömer Yüzer


Turgutluspor: Mehmet Can, Mustafa Özgen, Kadir (Çağrı dk. 59), Fatih (Tugay dk. 68), Özkan (Melih dk. 81 ?), Fatih Arat, Gökhan, Güner, Tayfun, Zihni, Necmi


Bayburt İl Özel İdare: Alişan, Erol, Ali Kemal, Selçuk, Serdar (Okan dk. 73), Haydar (Serhat dk. 82 ?), Yusuf, Emre, Eren (Selçuk Hakalmaz dk. 88 ?), Volkan, İsmet


Goller: Tugay (dk. 83) Tugay (Turgutluspor), Ali Kemal (dk. 79) (Bayburt)


Sarı Kartlar: Tayfun, Özkan (Turgutluspor), Yusuf (Bayburt)

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