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23 Aralık 2016 15:13

Thinline yayın hayatına başladı

Thinline yayın hayatına başladı

23 Aralık 2016 15:13

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi bünyesinde kurulan Genç MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Uğur Medya Ajans sahibi Uğur Özbek, Manisa’da ulusal konseptte çıkardığı ve ince çizgi anlamına gelen Thinline Dergisi’nin tanıtımını yaptı. İlk sayı için 3 bin adet basılan derginin önümüzdeki ay 5 bin adet basılacağı öğrenildi.
Thinline Dergisinin tanıtımı Anemon Hotel’de yapıldı. Tanıtım toplantısına Genç MÜSİAD Başkanı Faruk Erdoğan da katıldı. Derginin ilk sayısını 3 bin adet olarak bastıklarını ve aylık olarak çıkacak derginin fiyatını da 10 TL olarak belirlediklerini anlatan Uğur Medya Ajans sahibi Uğur Özbek, Genç MÜSİAD’a derginin çıkarılması konusunda verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Manisa’da en iyi olma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Özbek, “Bu konuda çok şükür emin adımlarla ilerliyoruz. Gerek firmalarla yaptığımız kurumsal kimlik çalışmaları, gerekse de hazırladığımız çeşitli kataloglarla şimdiden ses getirmeye başladık” dedi.
Manisa’da ilk kez ulusal çapta bir dergiyi çıkarmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Özbek, “Dergimiz tek bir konu yerine birden fazla konu barındırıyor. Kalitesiyle ve tasarımıyla şimdiden ilgi çekmeye başladı. İstanbul ve Mimar Sinan Üniversitelerinden uzman kişilerin yazdığı yazılar, avukat arkadaşlarımızın yazdığı bazı anekdotlarla, banka müdürlerin yazdığı yazılarla çeşitliliği olan bir dergimiz oldu. Dergimizi destekleyen kurumsal firmalara, kuruluşlara da ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Derginin isminin üzerinde çok durduklarını ifade eden Özbek, “Yabancı isimlerle biraz daha tutulur, farklılık katar diye ince çizgi anlamına gelen bir isim koyduk. Manisa’mızda bu şekilde ulusal çıkışlı bir dergi yok. İlk baskıda 3 bin adet bastık, ikinci baskıda 5 bin adet basacağız. Ayrıca abonelik çalışmamız var. Her sayıda farklı bir şehri alacağız. İkinci sayımızda Abdülhamit’e yapılan suikast girişimleriyle ilgili bir yazımız olacak.” dedi.



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