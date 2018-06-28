Ticaret Borsasından çiftçiye yasaklı ilaç uyarısı

Salihli Ticaret Borsası önderliğinde, Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk ve Tariş Müdürü Halil Çöygün, son zamanlarda bölge de yaşanan sağanak yağışlar ve dolu sebebi sonrası bir araya geldi. Toplantıda konuşan Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, “Avrupa Birliğinde de yasaklanan Iprodione aktif maddesi ülkemizde 19 Şubat 2018 tarihi itibariyle bağ ve kayısıda, 8 Haziran 2018 tarihinde tüm ürünlerde yasaklanmıştır. Propineb aktif maddesi ise 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle tüm ürünlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yasaklanmıştır. Üreticilerimizi iprodione ve propineb aktif maddesini içeren ilaçları içinde bulunduğumuz kuru üzüm üretim sezonunda kesinlikle kullanmamaları konusunda uyarmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız" dedi.

2016 yılında kalıntı sorunu nedeniyle ihracatta sorun yaşandığını hatırlatan Aksoy, çiftçilerin uyarıyı dikkate almazsa yine aynı sorunu yaşayabileceklerini belirterek, “2016 yılında yaşanan olaylardan ders almamızı chlorpyrifos ethyl aktif maddesinin yasaklanmasından dolayı kilogram fiyatı 6 lira olan kuru üzümün 4 lira civarına düşmesinin en büyük sebebi yasaklı olan ilaçların kullanılmasıdır. Üzüm şuanda 7 lira civarında. Ama bu yasaklı ilaçların kullanılması halinde 2016 yılında ki akıbeti yeniden yaşayabiliriz. Bu durumu tekrar yaşamamak için üreticilerimizi iprodione ve propineb aktif maddesini içeren ilaçları içinde bulunduğumuz kuru üzüm üretim sezonunda kesinlikle kullanmamaları konusunda uyarmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız” diye konuştu.