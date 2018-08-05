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05 Ağustos 2018 02:22

Tır iki motosikleti biçti 2 ölü 1 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tır iki motosikleti biçti 2 ölü 1 yaralı

05 Ağustos 2018 02:22

Tırın biçtiği motosikletler hurdaya dönerken E-96 karayolunda can pazarı yaşandı. Büyükbaş hayvan taşıyan tırın çarptığı motosikletlerle bulunan iki genç feci şekilde can verdi.


E-96 karayolu İzmir istikametinden, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet İsin (26) yönetimindeki 63 YD 557 plakalı tır, Ergenekon Kavşağından yolun karşısına geçmekte olan Çağrı Bingöl (22) ve Kerem Paşalı’nın kullandıkları plakaları öğrenilemeyen motosikletlere çarptı.


Tırın altında kalan Çağrı Bingöl ve Kerem Paşalı hayatını kaybederken, Mehmet Arı (20) ise yaralandı.


Tır sürücüsü Mehmet İsin gözaltına alınırken acı haberi alan aileler hastaneye akın etti. Kazayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.




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