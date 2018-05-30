Kaza Ankara İzmir D 300 karayolu Manisa’nın Kula ilçesi Gökçeören Mahallesi kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula’dan İzmir istikametine giden Haydar Yıldız idaresindeki Büyükbaş hayvan yüklü 63 N 3741 plakalı tır aynı istikamete seyir halindeki mermer yüklü Şahin Atay idaresindeki 03 DL 339 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle tır sürücüsü Haydar Yıldız araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir belediyesi Kula AKS ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü Haydar Yıldız AKS ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araç içerisinden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından tır sürücüsü Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer kamyon şoförü Şahin Atay Salihli Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D 300 karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.