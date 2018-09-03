Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Sarıpınar Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salihli’den, Kula istikametine giden Mahmut Ö. (48) idaresindeki 68 KC 294 plakalı tır, aynı istikamete giden Haydar Ç.(58) idaresindeki 34 DS 9317 plakalı kamyona Sarıpınar Köprüsü üzerinde arkadan çarptı.

Kazada her araç sürücüsü yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle E96 karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, trafik uzun süre tek şeritten verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.