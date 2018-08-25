Kaza saat 06.15 sıralarında Ankara - İzmir D300 karayolu Orhan Acar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ali Koşan yönetimindeki 33 DGG 22 çekici plakalı Yün İplik yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjlerden karşı şeride geçerek devrildi. tır yaklaşık 100 metre sürüklendi. Tırın devrilmesiyle çıkan ses, çevredeki vatandaşlarda büyük korkuya neden oldu. Kazada yaralanan olmaz iken karşı şeritten araçların gelmemesi olası bir faciadan dönüldü.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen Karayolları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. İzmir-Ankara D300 karayolu Uşak istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Karşı Şeride Geçen Tır Büyük Bir Faciaya Yol Açabilirdi

Olay yerine bakan güvenlik kamerası görüntülerinde Tır Kaza yapmadan önce yolda zikzaklar çizdiği ve bir anda hızla karşı şeride geçerek devrildiği görülüyor. Karşı şeride geçen Tır´ın Karşıdan hiç bir aracın geçmemesi büyük bir faciayı önledi.