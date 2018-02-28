Kaza, Kula ilçesi Egemen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Uşak istikametine gitmekte olan Berat S. idaresindeki 42 AZT 05 plakalı tır, aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Ç. (64) idaresindeki 45 KA 3427 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan otomobil şoförü Mustafa Ç. (64) ve yanında bulunan Ümit Ç. (40) çeşitli yerlerinden yaralandı. Tır sürücüsü Berat Ş., kazanın ardından araçtan inerek otomobildeki yaralılara yardım ederek kazayı sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.