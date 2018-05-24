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24 Mayıs 2018 15:58

Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa’nın Soma ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

24 Mayıs 2018 15:58


Kaza bugün saat 15.00 sıralarında Bergama-Soma yolunda meydana geldi. İzmir’in Bergama ilçesinden Manisa’nın Soma ilçesine doğru seyir halinde olan Turan K. idaresindeki 35 AHR 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Halil İbrahim D. idaresindeki 45 DT 446 plakalı tıra arkadan çarptı. Olay yerine çağrılan 112 ve itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Turan K.’yı güçlükle araçtan çıkardı. Durumu ağır olan Turan K. Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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