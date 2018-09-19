Tıraş fiyatlarına dolar ayarı

Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ali Bartu, dövizdeki artışın maliyetlerini arttırdığını savunarak, ücret tarifesinde yaptıkları değişikliği duyurdu. Ucuz tıraş ederek, haksız rekabete neden olan esnafı disiplin kuruluna sevk ettiklerini belirten Bartu, “Fiyat tarifeleri bazı yerlerde değişik şekilde uygulanıyor. Kimisi 10 liraya, 20 liraya tıraş ediyor. Eskiden 1'inci sınıf, 2'inci sınıf, 3'üncü sınıf vardı. Haksız rekabet oluyor diye camlara yazı yazdırmadık. Eskiden camlara asılan yazılarının tamamını indirtirdik. Ama içeride 5 lira, 10 lira alıyorsa, buna yaptırım gücümüz olmadığından bir şey yapamıyoruz. Bizim disiplin kurullarımız yok. Birliğin disiplin kurulu var. Haksız rekabete neden olanları birliğin disiplin kuruluna verdik. Fiyatlar biraz daha yükseldi. Haksız rekabete neden olanlara karşı mahkeme kararlarımız var. Belediyeler tarafından denetimlerin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Yeni ücret tarifelerini komisyona sunduklarını kabul edilmesi halinde Manisa'da uygulamaya geçeceklerini kaydeden Bartu, “Şu anda saç kesimi 20 lira, sakal tıraşı 10 lira, yıkama da 10 lira. Toplamda ise 40 lira. Bu para çok değil. Ayda 1 defa ya da bir buçuk ayda 1 tıraş oluyorlar. Bir saç ve sakal tıraşı bir buçuk saati buluyor. Bunun için 40 lira para almaları normaldir. Fakat maliyetler yükseldi. Eskiden jileti en fazla 20 liraya alıyorduk, şu anda 43 liraya alıyoruz. Haliyle dolarla aldıklarını beyan ediyorlar. Jölenin en iyisi 7 lira alıyorduk. 3 liraya kadar vardı. Şuanda jöle bir anda 3 liradan 10 liraya çıktı. Maliyetlerin yükselmesi sebebiyle fiyatlarda değişikliğe gittik. Saç kesimi 20 liradan 25 liraya, sakal kesimi 10 liraydı, 13 lira oldu. Saç yıkama 10 liraydı, 12 lira oldu. Toplamda ise saç, sakal kesimi ve yıkama 40 liradan 50 liraya yükseldi. Çocuk saç kesimi 15 liraydı, 20 lira oldu” dedi.