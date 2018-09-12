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Tırın çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde kavşakta tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kavşakta tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, ilçede çok sayıda yaralamalı ve ölümlü trafik kazasının meydana geldiği Denizli-Akhisar yolu Taytan Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden Gölmarmara yönüne giden Erol K. idaresindeki 42 BY 663 plakalı tır, Taytan'tan Salihli yönüne giden Osman Özdoğan (75) idaresindeki 45 SA 758 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özdoğan, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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