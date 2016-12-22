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22 Aralık 2016 10:09

Tirkeşliler çalışmalardan memnun

Tirkeşliler çalışmalardan memnun

22 Aralık 2016 10:09

Saruhanlı’nın Tirkeş Mahallesini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplere, Mahalle Muhtarı Bilal Arslan ve vatandaşlar alt yapı, kilit parke ve asfalt çalışmaları için memnuniyetini dile getirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Saruhanlı İlçesi Tirkeş Mahallesi’ni ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Bilal Arslan ve vatandaşların taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapısı yenilenen, kilit parke ve asfalt çalışması yapılan Tirkeş’te Mahalle Muhtarı Bilal Arslan ve vatandaşlar, yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyetini paylaştı. Mahalle Muhtarı Bilal Arslan ve vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini de dinleyen Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de selamlarını iletti.



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