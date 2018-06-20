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20 Haziran 2018 23:19

TM Akhisarspor, Safet Susic ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig’de 6 sezonu geride bırakan ve 2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor, yollarını ayırdığı Okan Buruk’un ardından Boşnak Teknik Direktör Safet Susic ile her konuda anlaşmaya vardı.

TM Akhisarspor, Safet Susic ile anlaştı

20 Haziran 2018 23:19


Konu hakkında açıklama yapan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, “Teknik Direktörü Safet Susic ile bu akşamki son görüşmemizde her konuda anlaştık. Kendisi ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladık. Hayırlısı olsun” dedi.


Bosna-Hersek milli takım antrenörlüğü de yapan 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam Türkiye’de İstanbulspor, Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Osmanlıspor ve son olarak da Alanyaspor’da görev yapmıştı.


Öte yandan yeşil-siyahlılar Okan Buruk ile çıktığı 2 sezonda 54 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 yenilgi almıştı.




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