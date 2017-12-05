T.M. Akhisarspor’da, Galatasaray maçı hazırlıkları

haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Daniel Larsson ile uzun süredir sakatlığı süren Serginho takımdan ayrı çalıştı. Sakatlıktan kurtulan Ömer Bayram ise takımla çalışmalara başladı. Yeşil-siyahlılar antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Okan Buruk, puan ya da puanlar için sahaya çıkıp en iyi oyunu sergilemek istediklerini söyledi. Gündüz maçlarında yaşanan adaptasyon sıkıntısından yakınan Buruk, maçın gece olmasının takıma ayrı bir motivasyon yükleyeceğini ancak olası seyirci baskısını da futbolcuların üzerinden atması gerektiğini vurguladı. Galatasaray’ı yenecek güçte bir kadroya sahip olduklarını aktaran Buruk, Galatasaray karşısında yine top kendilerine geçtiğinde takımın ofansif bir diziliş gerçekleştirip golü bulmaya çalışacaklarını, saha içerisindeki futbolcuların öz güvenini kazanması için Galatasaray karşısında iyi bir oyun sergileyip puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.